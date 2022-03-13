Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız"

13.03.2022 22:32
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya safında savaşmak isteyen gönüllü vatandaşlara seslenerek, "Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya safında savaşmak isteyen gönüllü vatandaşlara seslenerek, "Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya saflarında gönüllü olarak savaşa katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına seslendi. Kuleba, Rusya'nın yanında yer almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının uluslararası arenada savaş suçlusu sayılacağına dikkat çekerek, "Rusya, Ukrayna karşısında agresif bir savaş sergiliyor. Rus ordusu saflarına katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını uyarıyorum bunu yapmayın. Biz uluslararası mahkemelerde dava açtık. Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız. Paraya ya da başka bir şeye de değmez" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız' Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız' Muğlalı turizmcilerde savaş endişesi Muğlalı turizmcilerde savaş endişesi

Togo Cumhuriyeti, Dmitro Kuleb, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız' - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Arda Güler'den Alanyaspor karşılaşması sonrası ilk açıklama: Allah'a şükürler olsun
21:45 Karara imza atanların hepsi erkek! TRT sanatçısının öldürülmesi davasında tutkulu sevgiden kaynaklı indirim uygulandı
21:38 Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 6 ilde okullar tatil edildi
21:36 17 yaşındaki Arda Güler'den enfes performans! Fenerbahçe taraftarını mest etti
21:28 İnternetten tanıştığı kadınla birlikte olduğu esnada bıçaklandı: Kasım Süleymani'nin intikamı için yaptım
21:05 Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yendi
20:57 Galatasaray'a karşı oynayacak Beşiktaş'ın kadrosunda 6 futbolcu yok
20:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
20:17 Ekrem İmamoğlu İBB işçilerine uygulanan zam oranını açıkladı: Enflasyona ezdirmeyeceğiz
20:14 Rıdvan Dilmen fitili ateşledi! Bir hakemin geri çağırılacağını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 22:38:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement