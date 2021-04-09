Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Fransız mevkidaşıyla Rus askeri hareketliliğini görüştü - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ele aldı.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, görüşmede Fransa'nın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna sınırlarında askeri varlığını artırmasını, Fransa'nın endişeyle takip ettiğini belirten Kuleba, "Normandiya formatını aktif ve sonuç verici olarak sürdürmek konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.