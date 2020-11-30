Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım ve Donbas'taki durumu AA'ya değerlendirdi - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım ve Donbas'taki durumu AA'ya değerlendirdi

30.11.2020 11:05

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım Platformu'nu oluşturarak tarihi bir hatayı düzelttiklerini belirterek, "Türkiye'nin bu platformda iyi bir partner olacağından şüphem yok." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım Platformu'nu oluşturarak tarihi bir hatayı düzelttiklerini belirterek, " Türkiye'nin bu platformda iyi bir partner olacağından şüphem yok." dedi.

Kuleba, AA muhabirine, Kırım ve Donbas'taki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Stratejik olarak Donbas ve Kırım'da her gün çözüme bir adım daha yaklaştıklarını vurgulayan Kuleba, "Tek çözüm var, o da basit, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve Ukrayna'nın egemenliğinin tesisi." ifadesini kullandı.

Kuleba, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sürekli desteği için Türkiye'ye minnettar olduklarını kaydederek, "Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bazı konuların çözümündeki gayretini takdir ediyorum, özellikle işgal altındaki Kırım Tatarlarının kaderi konusunda." diye konuştu.

Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubu'nda görüşmelerin kolay geçmediğini aktaran Kuleba, Ukrayna'nın çözüm için yapıcı adımlar önerdiğini ancak Rus tarafından aynı karşılığı görmediklerinin altını çizdi.

Kuleba, "Ama bu demek değil ki, biz vazgeçeceğiz. Devam etmek zorundayız çünkü hakikat, hukuk ve Türkiye gibi partnerler bizim tarafımızda. Sorunun çözümünde başarıya ulaşacağımızdan şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin iyi bir partner olacağından şüphem yok"

Kuleba, Kırım konusunda Rusya'nın Yarımada'nın statüsünü unutturmak istediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ancak bunu başaramayacaklar. Ukrayna, Kırım'ın işgalden kurtulması için kapsamlı bir uluslararası mekanizma olarak Kırım Platformu'nun kurulmasını önerdi. Hatırlatmak isterim ki, 2014'te Kırım işgal edildiğinde ve Donbas'ta savaş başladığında, Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu, Donbas krizini çözmek için kuruldu ancak Kırım sorunu için bir uluslararası mekanizma kurulmadı. Biz burada tarihi bir hatayı düzeltiyoruz. Türkiye'nin bu platformda iyi bir partner olacağından şüphem yok."

"Biden, Ukrayna dosyasını öğrenmesi gerekmeyen tarihteki ilk ABD Başkanı"

Avrupa'nın Ukrayna'ya pek çok konuda destek ve iyi bir partner olduğunu belirten Kuleba, ancak Kırım konusunda hala yapılabilecek pek çok şeyin bulunduğuna dikkati çekti.

Kuleba, Avrupa'nın daha fazla çaba göstermiş olmasını istediğini vurgulayarak, "AB ile pek çok ortamda görüşüyoruz. Mesela, AB Kırım Özel Temsilcisi pozisyonunun oluşturulduğunu görmek isteriz çünkü bu krizler, Avrupa'nın kenarında değil içinde yaşanıyor. Bu nedenle özel ihtimam gösterilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Trump yönetimi döneminde, Pompeo deklarasyonu gibi Kırım konusunda pek çok şey yapıldığını hatırlatan Kuleba, Joe Biden'ın Obama döneminde başkan yardımcılığı sırasında Ukrayna'nın Rus saldırganlığıyla mücadelesini iyi bildiğini aktardı.

Kuleba, "Eminiz ki Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığı konusunda sert olacak ve Biden yönetimiyle çözüm odaklı kapsamlı bir diyaloğumuz olacak. Bu arada Biden, Ukrayna dosyasını öğrenmesi gerekmeyen tarihteki ilk ABD Başkanı çünkü zaten iyi biliyor." diye konuştu.

"Eninde sonunda Rusya, Kırım'dan çekilecek"

Kırım'da Rusya'nın, "işgali" kabul etmeyen azınlıklara ve diğer gruplara sistematik baskı uyguladığını belirten Kuleba, Kırım'ı Ruslaştırdığını, Kırım Tatarlarının Meclisini yasakladığını, Kırımlıları Rus ordusuna aldığını ve tüm bunların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

Kuleba, şunları kaydetti:

"Bizim görevimiz, Rusya'nın bunları yapmasını durdurmak ve Kırım'dan çekilmesini sağlamak. Rus yetkililerin, Kırım konusunun kapandığını ne kadar yüksek sesle söylemeleri önemli değil çünkü durum böyle değil. Eminim ki, eninde sonunda Rusya, Kırım'dan çekilecek. Ukrayna tekrar egemenliğini sağlayacak ve Kırım Tatarları asıl topraklarına dönecek."

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım ve Donbas'taki durumu AA'ya değerlendirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım ve Donbas'taki durumu AA'ya değerlendirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım ve Donbas'taki durumu AA'ya değerlendirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım ve Donbas'taki durumu AA'ya değerlendirdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ukrayna, Kırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım ve Donbas'taki durumu AA'ya değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler İddialar ortalığı karıştırdı! CHP "Sarıgül'ün partisinden uzak durun" talimatı verdi mi? Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 448 liradan işlem görüyor Meraya atılan gübre yüzünden 8 koyunu telef olan çoban: Yapanları Allah'a havale ediyorum Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı Soygun yaparken yakalandılar! Kendilerine şişe atan komşuya taş atarak karşılık verdiler
Her şey denetimlerde ortaya çıktı! İstanbul'da 1571 fırın vatandaşı kazıklamış Her şey denetimlerde ortaya çıktı! İstanbul'da 1571 fırın vatandaşı kazıklamış         
12:02
Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi         
11:44
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi         
10:58
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Alıcı ve vericinin korona geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Alıcı ve vericinin korona geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı         
10:31
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı         
10:02
Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü         
10:01
Bir mutfakları bile yok! 6 çocuklu aile branda kaplı evde yaşam mücadelesi veriyor Bir mutfakları bile yok! 6 çocuklu aile branda kaplı evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:49
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı         
09:09
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı         
08:36
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var         
08:05
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 12:11:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım ve Donbas'taki durumu AA'ya değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei