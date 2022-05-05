Ukrayna Dışişleri Bakanı: "Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir" - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı: "Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir"

05.05.2022 18:49
Ukrayna Dışişleri Bakanı: "Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" sözlerine atıfta bulunarak, "Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" sözlerine atıfta bulunarak, "Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kuleba, İsrail Bağımsızlık Günü vesilesiyle Lapid ile görüştüğünü belirterek, İsrail'e Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Ukrayna'ya desteği için ve insani yardımlarından dolayı teşekkür ettiğini aktardı. Kuleba, Lapid'in kendisine İsrail'in savaş sırasında ve sonrasında, yaptırımlardan kaçınmayı önlemek ve Ukrayna'nın yeniden inşasına yardım etmek de dahil olmak üzere Ukrayna'nın yanında duracağına dair bana güvence verdiğini belirtti.

Lapid ve kendisinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Yahudi aleyhtarı açıklamalarına öfkeli olduklarını ifade eden Kuleba, "Antisemitizmin Rus seçkinleri arasında uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurguladım. Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir. Antisemitizm tolere edilemez" dedi.

LAVROV'DAN HİTLER YAHUDİ KÖKENLİYDİ ÇIKIŞI

Lavrov, geçtiğimiz günlerde İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise, Lavrov'u kınayarak, Rusya'nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak açıklama talep etmişti.

(İHA)

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir

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Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, Yahudi, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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