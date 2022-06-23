Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılacak

23.06.2022 15:13
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılacak

İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi'ne, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kubela'nın da katılacağı bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi'ne, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kubela'nın da katılacağı bildirildi.

İspanya Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgide, NATO Zirvesi'nde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili 29 Haziran'da özel bir oturumun olacağı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin video konferans ile katılımcılara hitap edeceği, Dışişleri Bakanı Dmitro Kubela'nın ise Madrid'de zirveye katılacağı kaydedildi.

IFEMA adlı fuar merkezinde organize edilecek zirveye 30 NATO üyesi ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra ittifak ile yakın ilişkileri olan 14 ülkenin liderleri ile AB Konseyi ve AB Komisyon başkanları katılacak.

NATO'nun tarihindeki 32. zirve 28 Haziran akşamı İspanya Kralı 6. Felipe'nin devlet ve hükümet başkanlarına Kraliyet Sarayı'nda vereceği akşam yemeği ile başlayacak.

Heyetler ve basınla birlikte 5 bin kişinin katılacağı zirve için polis ve askerden oluşan 10 bin güvenlik görevlisi çalışacak, Madrid hava sahasındaki güvenlik ve kontroller artırılacak.

İspanya, Madrid'deki NATO Zirvesi'ni organize etmek için yaklaşık 50 milyon avro harcayacak.

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Kaynak: AA

Dmitro Kuleb, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika

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