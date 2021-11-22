Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, olası Rus saldırısını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın ülkesine yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğinin, ülkesinin ve ortaklarının gücüne bağlı olduğunu söyledi.

Kuleba, Ukraina 24 televizyon kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı olasılığını değerlendirdi.

Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı pek çok şekilde istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirten Kuleba, Rusya'nın asıl amacının ülkeyi içerden istikrarsızlaştırarak ve diğer ülkelerle savunma sektöründeki iş birliğini engelleyerek Ukrayna'yı olabildiğince zayıf hale getirmek olduğunu öne sürdü.

Kuleba, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yeni bir saldırı ihtimalini değerlendirdiğini düşündüğünü aktararak, "Bu seçeneği uygulayıp uygulamayacağını iki faktör belirleyecek; birincisi kendi gücümüz ve Ukraynalıların soğukkanlılığı, ikincisi ortaklarımızın gücü ve koordinasyonu." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek aylarda toplum ve devlet olarak maksimum etkililik sergilemeleri gerektiğini aktaran Kuleba, Ukrayna halkını panik yapmamaya ve özellikle bilgi alanında provokasyonlara gelmemeye çağırdı.