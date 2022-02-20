Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "rusya'nın Ne Yaptığını Görüyoruz Ancak Hala Diplomasi Yolu İşe Yarayabilir" - Son Dakika

- Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: " Rusya'nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir"

KİEV - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kuleba, Rusya'nın agresif hareketlerine rağmen her ne olursa olsun Rusya'yı diplomaside kalmaya ikna etmeye çalışacaklarını ancak işe yaramazsa başka senaryolara da hazır olduklarını ifade etti. Bakan Kuleba, "Rusya'nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir. Rusya'nın diplomasiden ayrılmaması için her imkanı kullanacağız. Partnerlerimiz bizi bu konuda destekleyecek. Ancak bu diğer senaryolara hazır olmadığımız anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullandı.