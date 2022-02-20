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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "rusya'nın Ne Yaptığını Görüyoruz Ancak Hala Diplomasi Yolu İşe Yarayabilir" - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "rusya'nın Ne Yaptığını Görüyoruz Ancak Hala Diplomasi Yolu İşe Yarayabilir"

20.02.2022 15:03

- Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Rusya'nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir" Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir" dedi.

- Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: " Rusya'nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir"

KİEV - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kuleba, Rusya'nın agresif hareketlerine rağmen her ne olursa olsun Rusya'yı diplomaside kalmaya ikna etmeye çalışacaklarını ancak işe yaramazsa başka senaryolara da hazır olduklarını ifade etti. Bakan Kuleba, "Rusya'nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir. Rusya'nın diplomasiden ayrılmaması için her imkanı kullanacağız. Partnerlerimiz bizi bu konuda destekleyecek. Ancak bu diğer senaryolara hazır olmadığımız anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: rusya'nın Ne Yaptığını Görüyoruz Ancak Hala Diplomasi Yolu İşe Yarayabilir
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: rusya'nın Ne Yaptığını Görüyoruz Ancak Hala Diplomasi Yolu İşe Yarayabilir
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: rusya'nın Ne Yaptığını Görüyoruz Ancak Hala Diplomasi Yolu İşe Yarayabilir

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'rusya'nın Ne Yaptığını Görüyoruz Ancak Hala Diplomasi Yolu İşe Yarayabilir' Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "rusya'nın Ne Yaptığını Görüyoruz Ancak Hala Diplomasi Yolu İşe Yarayabilir"

Dmitro Kuleb, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'rusya'nın Ne Yaptığını Görüyoruz Ancak Hala Diplomasi Yolu İşe Yarayabilir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "rusya'nın Ne Yaptığını Görüyoruz Ancak Hala Diplomasi Yolu İşe Yarayabilir" - Son Dakika
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