Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Savaştan Ukrayna galip çıkacak, tüm dünya bizi destekliyor" - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Savaştan Ukrayna galip çıkacak, tüm dünya bizi destekliyor"

01.03.2022 18:17
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Savaştan Ukrayna galip çıkacak, tüm dünya bizi destekliyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya'ya karşı verilen savaştan Ukrayna'nın galip çıkacağını belirterek, "Tüm dünya bizi destekliyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya'ya karşı verilen savaştan Ukrayna'nın galip çıkacağını belirterek, "Tüm dünya bizi destekliyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın altıncı gününde de saldırılar devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan açıklama geldi. Kuleba konuşmasına gazetecilere seslenerek, "Merhaba Ukraynalı gazeteciler. Bugün neler olduğunu görüyorsunuz. Rusya'ya karşı verdiğimiz savaş bugün altıncı gününde devam ediyor. Bizim topraklarımıza şehirlerimizi mahvetmek ve insanlarımızı öldürmek için geldiler. Putin tüm ordusunu buraya yığdı ama Ukrayna direnmeye devam ediyor. Tüm dünya bizi destekliyor" dedi.

"RUS EKONOMİSİ BÜYÜK ZARAR GÖRECEK"

Bu savaşta Rus ekonomisinin de büyük zarar göreceğini duyuran Kuleba, "Rusya ekonomisi bundan büyük zarar görecek. Putin'in bu deliliklerini destekleyenler daha çok zarar görecek. Şehirlerin bombalanması, çocuklarımızın öldürülmesi. Bunlar Rusların katil olduğunu gösteriyor. Tüm dünya Ukraynalıları destekliyor. Ülkeyi terk etme teklifini reddeden, silah isteyen Zelenskiy'i destekliyor. Ukrayna her zaman en zor zamanlarda bir olmayı başardı. Şimdi imkansızlar imkan dahilinde olmaya başladı. Onlarca yıl ülkeler Putin'den korktu ve para kazanmasına izin verdiler. Putin'e onun hareketlerinden ve suçlarından dolayı vurulması gerektiğini Ukrayna gösterdi" ifadelerini kullandı.

"ZATEN YENİLECEKSİNİZ SİZE NEDEN YARDIM EDELİM"

Bazı ülkelerde Ukraynalı Büyükelçilere, yenileceksiniz mesajının verildiğini de bildiren Kuleba, "Bir çok ülkenin savaşın ilk 24 saatini nasıl baktığını biliyorum. Düşeceğimizi düşündüler. Bizim bu saldırıyı kaldıramayacağımızı düşündüler. Ülkenin birinde büyükelçimize zaten 24 saat sonra her şey bitecek size neden yardım edelim ki, dediler. Ukrayna diplomasisi devlet başkanı Zelenskiy ile bir çok şey başardı. Ara vermeden çalışıyoruz. Ruslar diplomasi alanında da bizimle savaşıyorlar. Biz kendi toprağımızdayız ve topraklarımızı koruyoruz" şeklinde konuştu.

(Bekir Keskin/İHA)

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Kaynak: İHA

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