Son dakika! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz" - Son Dakika
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Son dakika! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz"

01.04.2022 15:56
Son dakika! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz"

Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna liderleri arasındaki görüşmeye yardımcı olabilirse minnettar oluruz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, " Türkiye, Rusya ve Ukrayna liderleri arasındaki görüşmeye yardımcı olabilirse minnettar oluruz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in beklenen görüşmesi için Türkiye'yi işaret etti. Bakan Kuleba, "Rusya ve Ukrayna liderleri arasında görüşme ayarlamaya yardımcı olursa Türkiye'ye minnettar oluruz" dedi. Kuleba Ukrayna'nın, İstanbul'daki müzakerede sunulan önerilere Rusya'nın resmi yanıtını da beklediğini aktardı.

RUSYA'DAKİ PETROL DEPOSUNUN VURULMASI

Kuleba ayrıca, Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentindeki bir petrol deposuna gerçekleştirilen saldırıya karıştığı iddiasına yönelik, "Ukrayna'nın buna dahil olduğu iddiasını ne onaylayabilirim ne de reddedebilirim, çünkü tüm askeri bilgilere sahip değilim" dedi.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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