Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz" - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz"

19.10.2022 19:14
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin uyguladığı denge diplomasisini anladıklarını belirterek, Türkiye'nin önemli konularda Ukrayna'ya desteğini gösterdiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin uyguladığı denge diplomasisini anladıklarını belirterek, Türkiye'nin önemli konularda Ukrayna'ya desteğini gösterdiğini belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kiev'de, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü.

Görüşmenin ardından bir sığınakta düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kuleba, Dendias ile görüşmesine ofiste başladıklarını ancak sirenlerin çalması sonucu sığınağa inmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya Savaşı'nda tarafsız bir pozisyona sahip olmadığını düşündüğünü belirterek, "Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Ukrayna ile ilgili kararlarda nasıl oy kullandığını görüyoruz. Türkiye Ukrayna platformunu destekliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin askeri alanda Ukrayna ile yaptığı iş birliğinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kuleba, Türkiye'nin Rusya ile temasları ve ekonomik alandaki iş birliği için ise "Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz. Nötr değil. Bizimle, bizim için önemli olan belli alanlarda iş birliği yapıyor, Rusya ile ise başka konularda iş birliği yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna için "ölüm kalım meselesi" olan konularda Ukrayna ile iş birliği yaptığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO içerisindeki birliğin bozulmaması ve gerginlik çıkmamasının Ukrayna için önemli olduğunu belirten Kuleba, "Birlik olursak ortak bir zafere ulaşabiliriz." diye konuştu.

Dmitro Kuleba, Yunanistan'ın bağımsızlık mücadelesinde kullandığı "ya bağımsızlık ya ölüm" sloganına atıfla Ukrayna'nın da bu sloganı benimsediğini aktardı.

Dendias ile görüşmede ele alınan temel konunun Rusya'nın saldırılarına karşı mücadele olduğunu dile getiren Kuleba, Yunanistan'ın Ukrayna'ya BMP-1 tipi zırhlı araç temininin de başladığını kaydetti.

Dendias'ın Ukrayna'ya 3. ziyareti

Dendias da savaşın başlamasından sonra Ukrayna'yı 3. kez ziyaret ettiğini hatırlatarak, Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini bir kez daha dile getirdi.

Yunanistan'ın, bir ülkenin bir başka ülkenin uluslararası tanınmış sınırlarını zorla değiştirme çabası fikrine tamamen karşı olduğunu savunan Dendias, "Ukrayna için bir zafer, uluslararası hukukun kaba kuvvet karşısındaki zaferi anlamına gelecektir." dedi.

Daha sonra Dendias, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dendias, Yunanistan'ın Ukrayna ile dayanışmasına vurgu yaptı.

Dendias'ın ziyareti sırasında sirenler çalındı

Diğer yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kiev'de 16 Ekim'de kamikaze insansız hava aracıyla vurulan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği evin olduğu sokağı ziyaret etti.

Daha sonra Dendias, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla Kiev'de hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin anısına inşa edilen duvarı ziyaret etti. Bu sırada sirenlerin çaldığı Kiev'e 5 roket atıldığı, bunların hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz' - Son Dakika

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