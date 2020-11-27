Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi

27.11.2020 11:45

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye ile ilişkilerinin en iyi döneminde olduğunu belirterek, "Ukrayna ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin sadece iki ülkenin iş birliği için değil, bir bütün olarak bölge için de iyi olduğunu düşünüyorum.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye ile ilişkilerinin en iyi döneminde olduğunu belirterek, "Ukrayna ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin sadece iki ülkenin iş birliği için değil, bir bütün olarak bölge için de iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kuleba, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini ve bölgesel konuları, AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin şu an en iyi döneminde olduğunu ifade eden Kuleba, "Ülkeler ve liderler arasındaki anlayış seviyesinden ve gerçekleşen projelerin hacminden memnunuz. Ukrayna ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin sadece iki ülkenin iş birliği için değil, bir bütün olarak bölge için de iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kuleba, bu nedenle iki ülke arasındaki ilişkilere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, Türk tarafı da aynı niyette olduğu için memnun olduklarını kaydetti.

Özellikle Akıncı projesindeki mükemmel iş birliğinden memnun olduklarını kaydeden Kuleba, "Ülkeler arasında güven ve üretim mekanizmaları bu proje üzerine inşa edildi. Başarılı olursak ki öyle gözüküyoruz, daha iddialı ve büyük dünya çapındaki projelere geçebiliriz. Bu nedenle Akıncı, sadece askeri açıdan değil, ülke liderlerinin himayesiyle iki ülkenin endüstrisi arasında sinerji ve iletişim kurmak için de önemli. Antonov kargo uçağı projesi de gündemde. Kargo uçaklarına dünyada talep var. Antonov'la karşılıklı projeler gerçekleştirmek isteyen bazı ülkeler var. Bu proje, hatta program demek daha doğru çünkü projeden daha büyük, hala masada ve Türk meslektaşlarımızla görüşeceğiz."

İlk Quadriga formatı görüşmesi

Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, aralık ayının ikinci yarısında Ukrayna'da ağırlayacaklarını söyleyerek, "Bu ilk Quadriga formatında görüşme olacak. Bu format, dışişleri ve savunma bakanlarının aynı anda beraber buluştuğu bir format. Format, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin İstanbul ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kararlaştırılmıştı. İş birliğimizin eşsizliğini ve derinliğini göstermesi açısından Antonov kargo uçağı konusu, bu buluşmada görüşmek için mükemmel bir proje." dedi.

Serbest ticaret anlaşması için "inşallah" dediklerini belirten Kuleba, "Görüşmeler umarız somut sonuçlar verir ve ikili ticarette ülkelerin devasa potansiyelinin önünü açar. İki taraftan da siyasi irade var. Eğer irade varsa yol da vardır ve bu yol şu anda serbest ticaret anlaşmasının son kısımlarını görüşen ticaret uzmanlarımız tarafından oluşturulmakta. Tabii anlaşmanın en hassas yönleri şu anda görüşülüyor. Umarım uzmanlar iki ülke, bölge ve özellikle de halk için dengeli bir çözüm bulabilirler çünkü ticaretin serbestleşmesinden en çok halklar fayda görür." değerlendirmelerinde bulundu.

Ukrayna, Azerbaycan'ın egemenliğini destekliyor

Ukrayna'nın her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini aktaran Kuleba, "Ukrayna, Dağlık Karabağ sorununa uluslararası hukuki çerçevede bakıyor, pozisyonumuz çok net. Türkiye ile aynı yaklaşımdayız." ifadelerini kullandı.

Kuleba, Türkiye ve Azerbaycan'ın pek çok nedenle özel bağlara sahip olduğunun farkında olduklarını belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmanın, donmuş veya sürüncemeli olduğu söylenen sorunların aslında öyle olmadığını gösterdiğini belirten Kuleba, "Her sorun ilk bakışta donmuş gibi gözükse de her an patlamaya hazır. Bu dünyadaki her kriz için geçerli. Dağlık Karabağ'dan çıkarılacak en önemli ders budur." değerlendirmelerinde bulundu.

Kuleba, şöyle devam etti:

"Bu bizim için özellikle önemli bir konu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırganlığıyla karşı karşıyayız. Kırım, Rusya tarafından yasa dışı işgal edildi, askerlerimiz doğuda hala ölüyor, düşük yoğunluklu bir çatışma ama çatışma hala orada duruyor. Hiçbir şey unutulmamalı."

Dağlık Karabağ'daki çatışmaların askeri açıdan modern savaşın yeni unsurlarını gösterdiğini aktaran Kuleba, Ukrayna Ordusu generallerinin, Dağlık Karabağ'ı modern savaşların nasıl gerçekleştiğine bir örnek olarak incelediğini ifade etti.

Libya'da Ukrayna ve Türkiye aynı pozisyonda

Kuleba, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıktan üzgün olduklarını belirterek, "Avrupa'nın bu bölgesinde herkes komşumuz ve arkadaşımız, Rusya hariç, Rusya artık sadece komşumuz, arkadaş değil. Umarız karşılıklı memnuniyet çerçevesinde hukuki ve siyasi kapsamda bir çözüm bulunur. Bu konuda askeri bir çatışmaya gerek yok." dedi.

Libya krizinde Türkiye ve Ukrayna'nın aynı pozisyonda olduklarını söyleyen Kuleba, "Savaştan önce Libya ile çok iyi ilişkilerimiz, oldukça yoğun bir ticaretimiz vardı. Libya'da düzenin ve ekonomik bağların yeniden tesisi için BM'nin desteklediği meşru güçlere destek vermeye devam edeceğiz. Ayrıca açıklığı için mevkidaşım Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum, Libya'ya ilişkin bazı spesifik konularda Ukrayna'yla temas halinde olduğu için, yani aramızda bu konuda da diyalog ve iş birliği var."

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ukrayna, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi - Son Dakika


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