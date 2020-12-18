Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Türkiye ve Ukrayna arasında yeni bir sayfa açtık" - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, "Türkiye ve Ukrayna arasında yeni bir sayfa açtığımızı gururla söylemek istiyorum" derken, Taran ise "Bugün tarihi bir görüşme gerçekleşti" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte ilk defa yapılan 2+2 formatındaki görüşmeye ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

"Türkiye ve Ukrayna arasında yeni bir sayfa açtığımızı gururla söylemek istiyorum"

Toplantıda söz alan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin önemini vurgulayarak, "Büyük memnuniyetle Türk dostlarımızı Ukrayna'da ağırlıyoruz. Dörtlü formatta yapılan ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Dörtlü format, iki devlet arasındaki etkileşimi sağlayan özel bir format. İki ülkenin Savunma ve Dışişleri Bakanları görüşerek savunma ve güvenlik konusundaki detayları ele alıyorlar. Bu formatın oluşturulmasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında anlaştı. Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin tarihinde yeni bir sayfa açtığımızı gururla söylemek istiyorum. Önümüzdeki toplantıda neleri ele alacağımız konusunu da görüştük. Meslektaşlarımız ile beraber Cumhurbaşkanlarımızın başkanlığındaki bu toplantının, Ukrayna-Türkiye ilişkilerinde itici güç olacağına inanıyoruz. Ayrıca bu toplantı, bizim bulunduğumuz bölgede önemli bir role sahip" şeklinde konuştu.

"Bugün tarih bir görüşme gerçekleşti"

Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ise yapılan görüşmenin tarihte ilk olduğunu belirterek, "Bence bugün 4 Bakanın katılımıyla gerçekleştirilen bu görüşme, tarihi bir olaydır. Bu toplantı, Ukrayna ve Türkiye'nin stratejik ortaklığa önem verdiğini gösteriyor. Görüşmemizde Karadeniz ve Azak denizindeki güvenliğin ele alınması tesadüf değil. O bölge Rusya'nın saldırgan tutumu nedeniyle ciddi baskı altında. Bu konuda Türk meslektaşlarımla aynı görüşe sahip olduğum için çok memnunum. Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu ile Türkiye hükümeti arasında imzalanan askeri anlaşmaları hayata geçirerek işbirliğinin yoğunlaştırması konusunda kararlıyız. Aynı zamanda Türkiye ile askeri teknik işbirliğimizi de geliştiriyoruz. Bildiğiniz üzere Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılayacak korvet ve İHA'lar ile ilgili anlaşmalar imzalandı. Türkiye ve Ukrayna arasında bahsedilen anlaşmaların imzalanması Karadeniz'de güvenliği sağlayacak" dedi. - KİEV