Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı" dolasıyla Türkiye'ye geliyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı" dolasıyla Türkiye'ye geliyor.
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun Antalya'da düzenlenecek 8. toplantısı dolayısıyla 3 Temmuz tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukraynalı mevkidaşının eşbaşkanlıklarında yapılacak toplantıda, ticaret, yatırımlar, savunma sanayii, güvenlik, turizm ve korona virüs (Covid-19) salgınının etkileriyle mücadelede işbirliği gibi ikili ilişkilerin muhtelif alanlarda geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Ayrıca ziyaret çerçevesinde Kırım Tatarlarının durumu ile iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunulacak.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:07 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Son Dakika 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:03 Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu