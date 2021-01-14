Ukraynalı denizcilerin tahliyesine Türkiye desteği - Son Dakika

Çevrim içi olarak gerçekleşen basın toplantısında medya mensuplarının soruların yanıtlayan Kuleba, tahliyenin, göreve geldiğinden beri yönettiği en zor ve kompleks operasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Operasyonda yer alan ekibime, Ukraynalı kurumlara ve uluslararası dostlarımıza da minnettarım. 4 denizcinin Libya'dan Ukrayna'ya tahliyesinin Türkiye toprakları üzerinden gerçekleşmesi zaten söze gerek bırakmıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

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