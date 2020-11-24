Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, uluslararası toplumu Afganistan için harekete geçmeye çağırdı - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Artık Afganistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek için konuşma değil, harekete geçme zamanıdır." dedi.

Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde BM, Afganistan ve Finlandiya tarafından düzenlenen "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı"nda video mesaj yoluyla bir konuşma yaptı.

Ukrayna'nın, Taliban ve Afgan liderliği arasındaki barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Artık Afganistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek için konuşma değil, harekete geçme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Afganistan'daki NATO misyonunda önemli rol oynadığını hatırlatan Kuleba, Afgan liderliğinin ülkedeki barış çabalarını desteklediklerini aktardı.

Kuleba, ekonomik gelişmenin bölgedeki barışa en önemli katkıyı sağlayacağını belirterek, Ukraynalı firmaların Afganistan'ın yeniden yapılanma sürecinde yer almaya hazır olduğunu kaydetti.

Konferans bugün sona eriyor

Afganistan, Finlandiya ve BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) organizatörlüğünde dün başlayan konferans, bugün sona erecek.

Afganistan'ın kalkınmasını desteklemek için her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası konferansa yaklaşık 70 ülke ve uluslararası sivil toplum kuruluşları katıldı.

2012'de Tokyo ve 2016'da Brüksel'de gerçekleşen konferansa ilişkin bu yıl organizatörler, uluslararası topluma henüz belirli bir bağış çağrısı yapmadı.

2018'de yine BM Cenevre Ofisi'nde, BM ile Afgan ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde geniş kapsamlı "Afganistan Konferansı" gerçekleştirilmişti.