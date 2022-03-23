Ukrayna Dışişleri Bakanlığı : Herson kenti insani felaketle karşı karşıya - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı : Herson kenti insani felaketle karşı karşıya

23.03.2022 05:17
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı : Herson kenti insani felaketle karşı karşıya

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rus ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rus ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Nikolenko, sosyal medya üzerinden Ukrayna'nın Herson kentindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.

Rus askeri güçlerinin Herson'u kuşattığına dikkati çeken Nikolenko, şu ifadeleri kullandı:

"300 bin Herson sakini, Rus ordusunun ablukası nedeniyle insani felaketle karşı karşıya. Herson'daki gıda ve ilaç stokları neredeyse tükenmek üzere. Ancak Rusya, sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorlarını açmayı reddediyor."

Rusya'nın eylemlerini "barbarca" şeklinde nitelendiren Nikolenko, bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Herson, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanlığı : Herson kenti insani felaketle karşı karşıya - Son Dakika


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