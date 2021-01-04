Ukrayna Donanması Türk İHA ve korvetlerini bekliyor - Son Dakika

Ukrayna Donanması Türk İHA ve korvetlerini bekliyor
04.01.2021 11:43
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa, 2021'de donanmaları için Türk insansız hava araçlarını (İHA) ve korvetlerini beklediklerini belirtti.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa, 2021'de donanmaları için Türk insansız hava araçlarını (İHA) ve korvetlerini beklediklerini belirtti.
Neijpapa, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, bu yıl Ukrayna donanması için Türk İHA'larının satın alınmasını beklediklerini ifade etti.
İHA'ları hem denizde hem kıyıda kullanacaklarını aktaran Neijpapa, Türkiye'de inşa edilecek ve Ukrayna'da bitirilecek ortak üretim ADA tipi korvetler sayesinde de Ukrayna'nın NATO standartlarında üretim kapasitesine ulaşacağını vurguladı.
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