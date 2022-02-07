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Ukrayna, Donbas krizinin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana - Son Dakika

Ukrayna, Donbas krizinin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana

07.02.2022 21:15
Ukrayna, Donbas krizinin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Donbas'taki krizin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Donbas'taki krizin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Kuleba ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, başkent Kiev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine değinen Kuleba, bu meseleye ilişkin Normandiya Formatı ülkelerinin ( Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) siyasi danışmanlarının 26 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te toplantı yaptığını anımsattı.

Aynı seviyedeki toplantının Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılmasının planlandığına dikkati çeken Kuleba, "Paris'teki toplantı çok zor idi. Berlin'deki toplantının da hazırlıkları zor sürüyor ancak bu toplantıdan sonra siyasi danışmanlar seviyesindeki görüşmelerin sürdürülmesi konusunda çalışıyoruz. Rusya, diplomatik süreçte kalacak. Bu çok önemlidir." dedi.

Donbas'taki krizin diplomasi yoluyla çözüşmesinden yana olduklarını vurgulayan Kuleba, şunları kaydetti:

"Hepimiz mevcut krizin diplomasi yoluyla çözümüne odaklanmış durumdayız. Ne Almanya ne de Ukrayna bu meselenin güçle çözülmesinden yana değil. Mevcut gerilimin durdurulması ve sonunda tüm meselenin diplomatik yollarla çözülmesi için çabalarımızı birleştirdik."

Öte yandan, durumun gidişatıyla ilgili tüm senaryoları dikkate aldıklarını dile getiren Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'daki durumu "istikrarsızlaştırmaya" ve Batı ile Ukrayna arasını bozmaya çalıştığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da ortaklarıyla Rusya'ya karşı yaptırım paketi hazırladıklarını belirterek, "Almanya, yüksek ekonomik bedel ödemeye hazır. Burada, Ukrayna'nın güvenliği söz konusu." dedi.

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Dmitro Kuleb, Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Donbas krizinin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana - Son Dakika


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