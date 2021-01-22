Ukrayna, Donbas'ta askerinin ölmesi nedeniyle AGİT'e nota gönderdi - Son Dakika

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Üçlü Temas Grubu Ukrayna Delegasyonundan yapılan açıklamada, bir Ukrayna askerinin dün saat 20.00 sularında Donbas'ın Guntova köyü civarında Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu öldüğü belirtildi.

Ukrayna , Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu bir askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) nota gönderdi.

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