Ukrayna, Donbas ve Kırım'da uydu üzerinden nüfus sayımı yapacak - Son Dakika
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Ukrayna, Donbas ve Kırım'da uydu üzerinden nüfus sayımı yapacak

7 saat önce

Ukrayna'nın kontrolünde olmayan Donbas ve Kırım'da uydu üzerinden nüfus sayımı yapılması ile ilgili Birleşmiş Milletler temsilcileri ile görüşmeler başladı.

Ukrayna, Donbas ve Kırım'da uydu üzerinden nüfus sayımı yapacak, System.String[]

Ukrayna'nın kontrolünde olmayan Donbas ve Kırım'da uydu üzerinden nüfus sayımı yapılması ile ilgili Birleşmiş Milletler temsilcileri ile görüşmeler başladı.


Ukrayna Bakanlar Kurulu Üyesi ve Başbakan Yardımcısı Dmytro Dubilet, Ukrayna'da yayın yapan bir radyo programında, yapılması öngörülen nüfus sayımı ile ilgili bilgiler aktardı. Ukrayna'nın tamamında nüfus sayımının yapılmasının zor olduğunu çünkü Rusya yanlısı milislerin kontrolündeki Donbas ve Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da güvenlik gerekçeleriyle doğrudan nüfus sayımı yapılamayacağını söyleyen Dubilet, konuyu Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Daha önce uydu ile nüfus sayımının Afganistan'da denendiğini söyleyen Dubilet, "Bu projede yardımcı olmaları için BM temsilcili ile bir araya geldik. Çünkü onlar Afganistan'da benzer bir proje yürüttüler. Uydu ile nüfus sayımında tam oranlara yaklaşılamasa da gerçek nüfusa çok yakın rakamlar çıkarılabiliyor" dedi.


Ukrayna nüfusu 44 milyon


Ukraynalı Bakan Dmytro Dubilet ülkedeki nüfus tahminleri hakkında da bilgi vererek, toplam nüfusun 44 milyona yakın olduğunu fakat Kırım ve Donbas'taki nüfusun sayılmaması durumunda bu rakamın 37 milyon dolaylarında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. BM temsilcileri ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin devam edeceğini söyleyen Dubilet, uydu üzerinden sayımın yapılması için tüm koşulların araştırıldığını ifade etti. - KİEV

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:28 Kaynak: İHA
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