Ukrayna: "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü" - Son Dakika
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Ukrayna: "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü"

22.05.2022 12:14

- Ukrayna: "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü" Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 düşman saldırısı püskürtüldü" denildi.

- Ukrayna: "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü"

KİEV - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 düşman saldırısı püskürtüldü" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 88'inci gününde devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Son 24 saat içinde, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 düşman saldırısı püskürtüldü" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ayrıca Rus ordusuna ait 5 tank, 4 topçu sistemi, 10 zırhlı muharebe aracı ve 2 askeri aracın imha edildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Rus ordusuna ait bir Orlan-10 insansız hava aracının ve 2 seyir füzesinin vurulduğu belirtildi. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ise Rus ordusunun 12 askeri teçhizatını imha ettiği bildirildi.

Ukrayna: Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü
Ukrayna: Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü
Ukrayna: Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü
Ukrayna: Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna: 'Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü' - Son Dakika


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