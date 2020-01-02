Ukrayna, Dünya Barış Köyü'ne dahil edildi - Son Dakika
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Ukrayna, Dünya Barış Köyü'ne dahil edildi

6 saat önce

NOEL Baba Barış Konseyi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulacak Dünya Barış Köyü'nden çıkarılan Yunanistan'ın yerine, Ukrayna projeye dahil edildi.

Ukrayna, Dünya Barış Köyü'ne dahil edildi, System.String[]

NOEL Baba Barış Konseyi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulacak Dünya Barış Köyü'nden çıkarılan Yunanistan'ın yerine, Ukrayna projeye dahil edildi.

KKTC'de kurulması planlanan Dünya Barış Köyü projesinin katılımcı 41 ülkesinden Yunanistan, KKTC'deki Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Berilsu Meral'in, ödül töreninin yapılacağı Güney Kıbrıs sınır kapısından içeri alınmaması nedeniyle Noel Baba Barış Konseyi kararıyla projeden çıkarıldı. Noel Baba Barış Konseyi yaptığı toplantıda, Yunanistan'ın yerine projeye Ukrayna'nın dahil edilmesini kararlaştırdı. Ukrayna'nın projeye katılım protokolü Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut ile Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan arasında imzalandı. Muammer Karabulut, "Yaptığımız bu protokolle Ukrayna, KKTC'deki Dünya Barış Köyü'ne katılarak dünya barışına önemli katkılar sağlayacak dedi.Yapılan protokole göre Ukrayna, Dünya Barış Köyü'nde, kendine ait 100 odalı bölümde temsil edilecek. Ukrayna temsil edildiği müze evin eşyalarını kendisi, kendi kültürüne göre temin edecek. Ukrayna kültüründe çok bilinen eserlerin minyatürleri, tabanı 50 metrekareyi geçmeyecek şekilde tanıtım pavyonu olarak kullanılacak. Ukrayna temsilcisi tanıtım pavyonunda ülkesini temsilen veya ülkesinden getireceği her türlü tanıtım malzemesinin dağıtımını yapabilecek. Ukrayna tarafı 365 gün 24 saat, en az bir görevliyi ikame edecek şekilde Dünya Barış Köyü'nde bulunduracak. Ukrayna tarafı Ukrayna Milli Günü'nde bir gün, en çok üç aktivite yapabilecek. Ukrayna Milli Günü'nde köyde yer alan bütün ülkeler, aktivitelere katılacak. O gün her yerde Ukrayna bayrağı olacak. Ukrayna'ya ait olan 100 odalı bölümün bütün işletmesi ve sorumluluğu temsilci gözetiminde olacak. Ukrayna temsilcisi dahil hiçbir ülke, başka bir ülke aleyhinde propaganda yapamayacak. Benzer bildiriler dağıtamayacak.


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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
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