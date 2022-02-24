Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı! - Son Dakika
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Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı!

24.02.2022 16:03

Sabaha karşı başlayan Rus harekatı Ukrayna'da sivilleri hedef aldı. Ukrayna ordusunun karşılık verdiği savaşta, düşürülen Rus helikopterine ait görüntüler basına servis edildi.

Başkent Kiev'den ayrılmak isteyen binlerce kişi benzin istasyonlarına akın etti. Ülkeden ayrılmayanlar ise sığınaklara yönlendirildi. Hayatın felç olduğu ülkeye düzenlenen bombardımana Ukrayna ordusu karşılık verdi.

RUS HELİKOPTERİ KIRSAL ALANA ÇAKILDI

Saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı bölge Donbas'a verdiği askeri harekat emriyle başladı. Gece saatlerinde ise Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edilmişti. Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi.

"KENDİMİZİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise kendilerini kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını belirterek ülke genelinde bir ay süreyle sıkı yönetim ilan ettiğini açıklamıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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