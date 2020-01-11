Ukrayna, düşürülen uçağı için tazminat ve resmi özür talep etti - Son Dakika
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Ukrayna, düşürülen uçağı için tazminat ve resmi özür talep etti

6 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'ın Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesi ile ilgili "suçun tam olarak kabul edilmesini" istedi.

Ukrayna, düşürülen uçağı için tazminat ve resmi özür talep etti, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'ın Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesi ile ilgili "suçun tam olarak kabul edilmesini" istedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından Ukrayna uçağının hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla vurulduğu yönünde İran'dan yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

İran'dan resmi bir özür beklediklerini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna, suçun tam olarak kabul edilmesinde ısrar ediyor. İran'dan sorumluları adalete teslim etmesini, cesetleri iade etmesini, tazminat ödemesini ve resmi özür dilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, soruşturmanın gecikmesiz ve engelsiz olarak eksiksiz ve açık bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Sabah saatlerinde İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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