Ukrayna, düşürülen yolcu uçağıyla ilgili İran'ın hazırladığı rapora tepki gösterdi - Son Dakika

Ukrayna, düşürülen yolcu uçağıyla ilgili İran'ın hazırladığı rapora tepki gösterdi

17.03.2021 22:27

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili İran'ın hazırladığı nihai rapora ilişkin, "Bu bir rapor değil, gerçekleri ortaya çıkarmayı değil İran'ı temize çıkarmayı amaçlayan bir manipülasyon koleksiyonudur.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili İran'ın hazırladığı nihai rapora ilişkin, "Bu bir rapor değil, gerçekleri ortaya çıkarmayı değil İran'ı temize çıkarmayı amaçlayan bir manipülasyon koleksiyonudur." ifadesini kullandı.

Kuleba, yaptığı açıklamada, ülkesinin taslak rapora ilişkin İran'a 90 sayfalık yorum ve öneri gönderdiğini belirtti.

Bugün yayımlanan nihai raporun, uçağın düşürülmesine ilişkin gerçekleri saklama girişiminden başka bir şey olmadığın ifade eden Kuleba, İran'ın gerçekleştirdiği incelemenin uluslararası standartlardan uzak olduğuna dikkati çekti.

Kuleba, "Bu bir rapor değil, gerçekleri ortaya çıkarmayı değil İran'ı temize çıkarmayı amaçlayan bir manipülasyon koleksiyonudur." ifadesini kullandı.

İran'ın kendi iradesiyle gerçekleri ortaya çıkarmak istememesi durumunda Kuleba, ülkesinin ve uluslararası partnerlerinin gerçekleri ortaya çıkartacağını kaydetti.

Kuleba, İran'ın sorumluluktan kaçmasına veya gerçekleri örtbas etmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

İran Havacılık Kurumu, Ukrayna uçağının vurulmasına ilişkin 139 sayfalık nihai raporunu bugün yayımlamış ve raporda, hava savunma sistemi operatörünün merkezin talimatını beklemeden füzeleri fırlattığı belirtilmişti.

Olay

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

Ukrayna, düşürülen yolcu uçağıyla ilgili İran'ın hazırladığı rapora tepki gösterdi
Ukrayna, düşürülen yolcu uçağıyla ilgili İran'ın hazırladığı rapora tepki gösterdi
Ukrayna, düşürülen yolcu uçağıyla ilgili İran'ın hazırladığı rapora tepki gösterdi
Ukrayna, düşürülen yolcu uçağıyla ilgili İran'ın hazırladığı rapora tepki gösterdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, düşürülen yolcu uçağıyla ilgili İran'ın hazırladığı rapora tepki gösterdi - Son Dakika


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