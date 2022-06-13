Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti

13.06.2022 22:28
Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti

Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Ukrayna'nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybettiğini açıklayarak, Ukrayna'da tahıl hasadının neredeyse yarı yarıya düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Ukrayna'nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybettiğini açıklayarak, Ukrayna'da tahıl hasadının neredeyse yarı yarıya düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın tarım arazilerinin 4'de 1'ini kaybettiği aktarıldı. Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Ukrayna'nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybettiğini belirterek, tahıl hasadının Rusya'nın işgali nedeniyle geçen yılki 86 milyon tondan bu yıl yaklaşık 48,5 milyon tona düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Taras Vysotskyi, "Ekilebilir arazinin yüzde 25'inin kaybına rağmen, bu yıl mahsul ekimi nüfusa gıda sağlamak için fazlasıyla yeterli" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın gıda güvenliği için bir tehdit olmadığını aktardı.

Vysotskyi, ihraç edilebilir mahsul fazlasının 30 milyon ton olabileceğini ve bunun da büyük bir gelir kaybı anlamına geldiğini ifade etti.

Ukrayna, küresel bir tahıl ve tohum yağı üreticisi ancak ihracatı Rusya'nın işgalinden bu yana ciddi şekilde etkilendi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:46:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement