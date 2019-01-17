Son Dakika Haberleri: Ukrayna Ekonomisinde Yüzde 3'lük Büyüme Tahmini

Ukrayna Ekonomisinde Yüzde 3'lük Büyüme Tahmini

23 dakika önce

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 3 civarında büyüdüğünü belirterek, "Ukrayna ekonomisinin büyümeye devam etmesi için gerekli önlemleri alıyoruz.

Ukrayna Ekonomisinde Yüzde 3'lük Büyüme Tahmini, System.String[]
Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 3 civarında büyüdüğünü belirterek, "Ukrayna ekonomisinin büyümeye devam etmesi için gerekli önlemleri alıyoruz." dedi.

Kubiv, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da enflasyonun 2018'de yüzde 10'dan az bir seviyede gerçekleştiğini bildirdi.

Ülkedeki ortalama maaşların ise geçen yıl yüzde 22,5 seviyesinde artığını belirten Kubiv, "Ekonomimiz ise yüzde 3 civarında büyüdü. Başta alt yapı, kalkınma, ulusal güvenlik, sağlık ve eğitim alanları olmak üzere Ukrayna ekonomisinin büyümeye devam etmesi için gerekli önlemleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Ulusal Bankası tahminlerine göre, ülke ekonomisinin 2018'de yüzde 3,4 büyümesi bekleniyordu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2015 yılında varılan anlaşmayla Ukrayna'ya 17,5 milyar dolarlık kredi verilmesine karar verilmişti.

Ülke ekonomisi 2017'de yüzde 2,5 büyümüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:42 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Ukrayna, Ekonomi
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