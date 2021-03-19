Ukrayna, eski Devlet Başkanı Yanukoviç'e yaptırım uygulayacak - Son Dakika

Ukrayna, eski Devlet Başkanı Yanukoviç'e yaptırım uygulayacak

19.03.2021 22:55
Ukrayna, eski Devlet Başkanı Yanukoviç'e yaptırım uygulayacak, System.String[]

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ve dönemin bazı üst düzey devlet görevlilerine yaptırım uygulanması kararı aldı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ve dönemin bazı üst düzey devlet görevlilerine yaptırım uygulanması kararı aldı.

Ukrayna Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Yanukoviç ile eski Başbakan Mikola Azarov, eski Savunma Bakanı Pavlo Lebedev, eski Eğitim Bakanı Dmitro Tabaçnik ve dönemin bazı diğer yetkilileri için ekonomik yaptırım uygulanmasının konseye önerildiği bildirildi.

Açıklamada, ulusal güvenliği sağlamanın Ukrayna'ya ihanet etmiş olan kişileri adaletin önüne çıkarmayı gerektirdiği belirtilerek, "2014'te dönemin devlet liderleri, Rus işgaline izin verdiler. Bu nedenle hesap vermeliler." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov da söz konusu kişilere ilişkin yaptırım kararı aldıklarını ifade etti.

Yanukoviç, Rusya'ya kaçmıştı

Ülkede Avrupa Birliği (AB) yanlıları, 21 Kasım 2013'te Yanukoviç yönetiminin AB Ortaklık Anlaşması görüşmelerini askıya alması üzerine, Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda protesto gösterileri başlatmış ve gösterilerde 106 kişi hayatını kaybetmişti.

Protestoların büyümesi üzerine Yanukoviç, 22 Şubat 2014'te Rusya'ya kaçmıştı.

Ukrayna mahkemesi, Yanukoviç'i, devlete ihanet, Ukrayna'nın devlet sınırlarının değiştirilmesine yönelik kasıtlı eylemlere ve Ukrayna'ya yönelik saldırılara yardımcı olmak suçlamalarıyla 4 Mayıs 2017'de yargılamaya başlamıştı.

Mahkeme, 2019'da, Yanukoviç'i "devlete ihanet" ve "Ukrayna'ya yönelik saldırılara yardımcı olmak" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, eski Devlet Başkanı Yanukoviç'e yaptırım uygulayacak - Son Dakika


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