Ukrayna, füze geliştirme programını 2031'e kadar uzattı - Son Dakika
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Ukrayna, füze geliştirme programını 2031'e kadar uzattı

14.04.2022 23:44

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna'nın füze geliştirme projelerinin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin onayıyla 2031'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna'nın füze geliştirme projelerinin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin onayıyla 2031'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Ukrayna askeri ve silah sanayi alanında yatırımlarını devam ettiriyor. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov füze geliştirme programı hakkında açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin iradesinin füze geliştirme programına etkisinin çok olduğunu ifade eden Danilov, "Moskova isimli geminin de vurulması gündemdeyken füze programıyla ilgili birkaç şey söylemek gerekiyor. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin iradesi olmasaydı silahlarımız olmazdı. Bizim füze programımız bir gün olsun durmadı. Bazılarının dediği gibi 2019'da her şeyin durduğuna dair söylenenler tamamen bir yalan. Zelenskiy 2019 yılında Temmuz ayının başında 2030'a kadar ki roket geliştirme programını belirledi. Kilit projelerden biri olan Olha ve Neptün füzelerinin deneme atışları da yapıldı" dedi.

Geliştirilen füzelerin menzillerinin uzatıldığını ve envantere dahil edildiklerini aktaran Danilov, "2019-2020 yıllarında Olha-M ve Neptün füzelerinin denemeleri sürdü. 2021 yılında Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi kararıyla füze programı 2031 yılına kadar uzatıldı ve programın toplam bütçesinin 200 milyar (6,5 milyar dolar) grivnayı bulması bekleniyor. 2020 yılı Şubat ayında Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi kararı ve Devlet Başkanı onayıyla Neptün füzesinin devlet tarafından sipariş edilebilmesi mümkün hale geldi. Her savaş başarısının arkasında büyük işler yatıyor. Roket programında yer alan devlet bürolarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Odessa Valiliği ve Ukrayna Devlet Başkanlığı, dün Karadeniz açıklarında Rus savaş gemisi Moskova kruvazörünün Neptün füzeleriyle vurulduğunu açıklamış, Rusya Savunma Bakanlığı ise geminin mühimmat patlaması sonucu hasar aldığını ve battığını duyurdu.

(Bekir Keskin/ İHA)

Ukrayna, füze geliştirme programını 2031'e kadar uzattı
Ukrayna, füze geliştirme programını 2031'e kadar uzattı
Ukrayna, füze geliştirme programını 2031'e kadar uzattı

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Kaynak: İHA

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