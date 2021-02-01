Ukrayna Gagauzları Birliği Derneği Onursal Başkanı Kelioğlu'ndan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı - Son Dakika

Ukrayna Gagauzları Birliği Derneği Onursal Başkanı Kelioğlu'ndan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı

01.02.2021 14:43

Ukrayna Gagauzları Birliği Derneği Onursal Başkanı Vasiliy Kelioğlu, Türkiye'nin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, Türk iş adamlarını bölgeye yatırıma çağırdı.

Ukrayna Gagauzları Birliği Derneği Onursal Başkanı Vasiliy Kelioğlu, Türkiye'nin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, Türk iş adamlarını bölgeye yatırıma çağırdı.

Kelioğlu, Ukrayna'da yaşayan Gagauz Türklerinin durumunu ve Türkiye ile ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Gagauz Türklerinin, 1800'lerde Bulgaristan'dan göç ederek bugünkü Ukrayna'ya geldiklerini ve kendi köylerini kurmaya başladıklarını belirten Kelioğlu, Ukrayna'da Odessa bölgesinde 16, Zaporeje'de 4 olmak üzere 20 köyleri olduğunu söyledi.

Kelioğlu, Gagauz Türklerinin zor ve ilginç bir hikayesi olduğunu ifade ederek, "Romanya ve Rusya imparatorluğu altında yaşadık ancak en zor dönem 1940'lardı. Bizi Kazakistan'a, Özbekistan'a ve Sibirya'ya sürdüler, en azından yüzde 30'umuzu, yaklaşık 20 bin kişi." dedi.

Sovyetlerin erzak toplaması nedeniyle 1946-47'de kıtlık yaşandığını aktaran Kelioğlu, "Benim köyümün yüzde 60'ı öldü. Ailemde 7 çocuk vardı, sadece dedem sağ kaldı. Ukrayna'daki Gagauz Türklerinin önemli kısmı kıtlıkta öldü. Mesela bizim köyde kıtlık öncesi 5 bin 500 kişi vardı, o günden sonra en fazla 2 bin 500'ü gördü." ifadesini kullandı.

Stalin'den sonra durumumuz iyileşti

Kelioğlu, Sovyetler Birliği'nde Josef Stalin'in ölümünden sonra durumlarının biraz daha iyileştiğini aktararak, "1958'de Nikita Kuruşçev Sovyetlerin başına geldikten sonra, ana dilimiz Gagavuz Türkçesinin köylerimizde öğretilmesine izin verildi, edebiyat ve akademik alanlarında gelişmeler oldu." dedi.

Mihail Gorbaçov döneminde Gagauz Türkleri arasında bir topluluk bilinci oluşmaya başladığını belirten Kelioğlu, şöyle devam etti:

"Sovyetler zamanında Gagauz Türkleri arasında bir sınır yok gibiydi ancak Sovyetlerin dağılmasıyla 1991'de biz Ukrayna tarafında kaldık. 1998'de Ukrayna'da Birlik ismiyle ilk dernek kuruldu ve farklı şehirlerde dernek yapılanmaları başladı. 2007'de ise pek çok derneği de kapsayan Ukrayna Gagauzlar Birliği kuruldu ve bu sayede kültürümüzü yaşatmak için çalışıyoruz."

Kelioğlu, Ukraynalı Gagauz Türklerinden çok sayıda başarılı kişinin çıktığını ve onları desteklediklerini vurgulayarak, "2 güreşçimiz Avrupa'da madalyalar kazandı. Natalya Papazoğlu, Türkvizyon'u kazandı ve pek çokları daha yetişiyor." diye konuştu.

"Türkiye bize çok yardımcı oluyor"

Ukrayna'nın önde gelen üniversitelerinden Taras Şevçenko Üniversitesinde Türkoloji bölümü altında Gagauz Dili Edebiyatı bölümünün açıldığını aktaran Kelioğlu, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile çalışıyoruz, çocuklarımız Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) okuyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) bize yardımcı oluyor, son olarak kültür merkezimizi yenilediler ayrıca eğitim için materyal yardımı da yapıyorlar. Türkiye bize çok yardımcı oluyor. Türkiye'ye ve değerli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kelioğlu, Ukrayna'da serbestçe yaşadıklarını ancak azınlık statüsü almak istediklerini dile getirerek, "Sürgün olduğumuzun devlet seviyesinde tanınmasını istiyoruz. Ukrayna'da yaklaşık 45 bin Gagauz Türkü var fakat mecliste temsilcimiz yok, bunun nüfusa oranlı olması gerekli." dedi.

"Türk ürünü kaliteli ürün demek"

Ukrayna'da Gagauz Türklerinin yaşadığı bölgenin Romanya'ya sınırında bulunduğu için Avrupa Birliği'ne açılan kapı olduğuna dikkati çeken Kelioğlu, "Bu nedenle bölgenin altyapısı geliştirilmeli. Ukrayna'da 132 millet var ve hepsi Odessa'da, çok zengin bir bölge. Türk iş adamlarını yatırıma davet ediyoruz. Bilsinler ki burada temsilcileri ve kan kardeşleri var. Her konuda yardımcı olmaya hazırız. Ukrayna'da fırsatlar var. Özellikle Odessa Türkiye'ye çok yakın." diye konuştu.

Kelioğlu, Sovyetler döneminde Türkiye'nin imajının kötü gösterildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra bu değişti. Bizler Türkiye'ye gidip çalıştık ve gördük, sonra geldik buraya anlattık. Türk ürünleri ve Türk iş adamları geldi. Ukrayna'da Türk ürünü kaliteli ürün demek. Şimdi büyük şirketler geliyor, yolları Türkler yapıyor, imaj çok iyi. Ukrayna-Türkiye arasındaki iyi ilişkiler Gagauz Türkleri olarak bize de yansıdı. Büyükelçilimiz Yağmur Ahmet Güldere bizleri her zaman programlara davet ediyor."

Ukrayna Gagauzları Birliği Derneği Onursal Başkanı Kelioğlu'ndan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı
Ukrayna Gagauzları Birliği Derneği Onursal Başkanı Kelioğlu'ndan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı
Ukrayna Gagauzları Birliği Derneği Onursal Başkanı Kelioğlu'ndan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı
Ukrayna Gagauzları Birliği Derneği Onursal Başkanı Kelioğlu'ndan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı

Ukrayna, Türk İş, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Gagauzları Birliği Derneği Onursal Başkanı Kelioğlu'ndan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı - Son Dakika


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