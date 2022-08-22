Rusya ile savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi - Son Dakika
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Rusya ile savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi

22.08.2022 18:38
Rusya ile savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İnterfax Ukrayna'da yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanı Zalujniy bir forumda yaptığı konuşmada savaş nedeniyle Ukraynalı çocukların korunmaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Zalujniy, "(Ukraynalı çocuklar) Gerçekten olup biten hiçbir şeyi anlamıyorlar ve kesinlikle korunmaya ihtiyaçları var. Çünkü babaları cepheye gitti ve muhtemelen öldürülen yaklaşık 9 bin kahraman arasında yer alıyor: " ifadesini kullandı.

Ukraynalı yetkililer, Rusya ile devam eden savaştaki askeri kayıplara ilişkin pek açıklama yapmıyor. En son Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, nisanda verdiği bir röportajda yaklaşık 3 bin Ukrayna askerinin savaşta yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ile savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya ile savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi - Son Dakika
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