Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: "Rus ordusu erkeklerimizi seferber ediyor" - Son Dakika
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: "Rus ordusu erkeklerimizi seferber ediyor"

18.04.2022 03:07
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: "Rus ordusu erkeklerimizi seferber ediyor"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı erkekleri seferber etmeye başladığını ileri sürdü.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı erkekleri seferber etmeye başladığını ileri sürdü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu ile halkının Rus askeri işgaline karşı kahramanca direnişini sürdürdüğü aktarıldı.

Rus işgalcilerin insan kaynakları yetersizliği nedeniyle Ukrayna'da kuşatma altındaki İzyum şehrindeki erkeklerin seferber edilmeye başlandığı belirtildi.

Sözde referandum hazırlıklarının devam ettiği Herson'da şehir sakinleri arasında sözde referandumun ardından vatandaşların zorunlu olarak silah altına alınacağı söylentilerinin yayıldığı ifade edildi.

Kırım'da Rus medyasına güvensizlik artıyor

Ukrayna'nın, Rus Karadeniz Filosuna ait "Moskova" kruvazörünü batırmasıyla ilgili çıkan haberlerin Kırım'da geniş yankı uyandırdığı ve Rus medyasına güvensizliğin arttığı kaydedildi.

Rusya Federasyonun Ukrayna'nın sanayi ve sivil altyapısına füze ve bomba saldırıları düzenlemeye devam ettiği hatırlatıldı.

Rusya'da askeri eğitim tatbikatları sırasında 50'den fazla askerin kaçtığı iddia edildi.

Doğuda çatışmalar şiddetleniyor

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda çatışmalarını şiddetlendirdiği belirtilen açıklamada, "Rus ordusu Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçaklarını kullanarak Mariupol şehrine füze ve bomba saldırılarını sürdürüyor. Harkov şehri kuşatılmaya çalışılıyor. " denildi.

Rus birliklerine ait bazı araçların üzerindeki "Z" işaretinin yerini Ukrayna bayrağı aldığı, bunun provokasyon amacıyla kullanılabileceği olasılığı üzerinde durulduğu kaydedildi.

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Genel Kurmay, Ukrayna, Herson, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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