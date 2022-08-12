Ukrayna: Çatışmalar Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştı - Son Dakika
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Ukrayna: Çatışmalar Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştı

12.08.2022 12:38
Ukrayna: Çatışmalar Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusu ile çatışmaların Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusu ile çatışmaların Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatteki çatışmalara ve Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Rus ordusu, çoğunluğu Donetsk bölgesinde olmak üzere 200 askerini kaybetti.

Rus ordusu 24 Şubat-12 Ağustos döneminde Ukrayna'da toplam 43 bin 200 askeri etkisiz hale getirildi.

Bu dönemde Ruslara ait 233 uçak, 191 helikopter, 1849 tank, 4 bin 108 zırhlı araç, 975 top, 261 roketatar ve 136 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçlerinin 3 bin 21 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 778 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 185 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

Ruslar, Gorlivka-Zayçeve istikametinde kısmı başarı elde etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında da çatışmaların Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştığı bildirildi.

Açıklamada, tank, top ve uçaklarla saldırı gerçekleştiren Rus güçlerinin Gorlivka-Zayçeve istikametinde kısmi başarı elde ettiği aktarıldı.

Sivil yapılara saldırılar sürüyor

Ukrayna makamlarının bilgilerine göre Rus ordusuna karşı direniş sürerken Ruslar da bazı şehirlere füze saldırısı düzenledi.

Rus güçler son 24 saate Luhansk bölgesine 8 hava saldırısı yaptı.

Donetsk'e bağlı Kramatorsk'a Rus güçlerce 11 füze atıldı. Burada isabet alan 3 konut hasar görürken can kaybı olmadı. Kurahove'ye yapılan füze saldırısında ise ilk belirlemelere göre 2 Ukraynalı hayatını kaybettiği iddia edildi.

Dnipropetrovsk'a bağlı Marganeç kentine de yaklaşık 40 Grad füzesi atıldı.

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Kaynak: AA

Donetsk, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Çatışmalar Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştı - Son Dakika

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