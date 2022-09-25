Ukrayna: Rus ordusu şimdiye kadar 259 savaş uçağı, 56 bin 700 askerini kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu şimdiye kadar 259 savaş uçağı, 56 bin 700 askerini kaybetti

25.09.2022 12:50
Ukrayna: Rus ordusu şimdiye kadar 259 savaş uçağı, 56 bin 700 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun bugüne kadar 259 savaş uçağını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun bugüne kadar 259 savaş uçağını kaybettiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat - 24 Eylül dönemindeki kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte yitirdiği 400 askerle birlikte bugüne kadar 56 bin 700 askerini kaybettiği öne sürüldü.

Rus ordusunun son 24 saatte 4 savaş uçağını daha kaybettiği aktarılan açıklamada, Rusların bugüne kadar toplam 259 uçağını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Ruslara ait 220 helikopter, 2 bin 275 tank, 4 bin 832 zırhlı araç, 1368 top, 328 roketatar ve 171 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisi yer aldı.

Ayrıca açıklamada, Rus güçlerine ait 3 bin 701 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 966 insansız hava aracının da yok edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 21 Eylül'de, Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu şimdiye kadar 259 savaş uçağı, 56 bin 700 askerini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu şimdiye kadar 259 savaş uçağı, 56 bin 700 askerini kaybetti - Son Dakika
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