Ukrayna: Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki saldırıları önlendi - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki saldırıları önlendi

19.08.2022 12:39
Ukrayna: Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki saldırıları önlendi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki saldırılarının önlendiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki saldırılarının önlendiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatteki çatışmalara ve Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Rus ordusu, çoğunluğu Donetsk bölgesinde olmak üzere 400 askerini kaybetti.

24 Şubat-19 Ağustos döneminde, Ukrayna'da toplam 44 bin 700 Rus askeri etkisiz hale getirildi.

Bu dönemde Ruslara ait 234 uçak, 197 helikopter, 1899 tank, 4 bin 195 zırhlı araç, 1016 top, 266 roketatar ve 141 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçlerinin 3 bin 130 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 795 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 190 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında da çatışmaların Donetsk bölgesinde yoğunlaştığı bildirildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Pokrov-Bakhmut ve Lozove-Pervomayskiy yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu, tüm saldırıların Ukrayna ordusunca önlendiği belirtildi.

Sivil yapılara saldırılar sürüyor

Ukrayna makamlarının bilgilerine göre, Rus ordusuna karşı direniş sürerken Ruslar da bazı şehirlere füze saldırısı düzenledi.

Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim, Rus güçlerin şehre S-300 füzesi fırlattığını iddia etti. Kim, şehirdeki üniversite binasına 3 füze isabet ettiğini, bir kişinin yaralandığını belirtti.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, son 24 saatte 5 sivilin Rus ordusunun saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dnipropetrovska Valisi Valentin Rezniçenko, Rus ordusunun füze saldırısında 1 sivilin öldüğünü, 1 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Harkiv Valisi Oleg Sinegubov, sabaha karşı şehre Rus ordusu tarafından fırlatılan en az 5 füzenin isabet ettiğini, eğitim kurumlarından birinde bekçilik yapan bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan, Harkiv'de Rus ordusu tarafından dün düzenlenen roketli saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla yas ilan edildi.

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Kaynak: AA

Tragger, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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