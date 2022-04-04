Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın gizli seferberlik ilan ettiğini iddia etti - Son Dakika
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın gizli seferberlik ilan ettiğini iddia etti

04.04.2022 22:32
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın gizli seferberlik ilan ettiğini iddia etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın gizli seferberlik ilan ettiğini ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın gizli seferberlik ilan ettiğini ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 40'ıncı gününde devam ederken, Ukrayna'da ağır kayıplar veren Rusya'nın ülkede gizli seferberlik ilan ettiği ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 7 düşman saldırısı geri püskürtüldü. 2 zırhlı araç ve 43 otomobil, 3 adet savaş uçağı, 1 helikopter ve 2 seyir füzesi imha edildi. Ayrıca Rusya'da gizli seferberlik ilan edildi ve para karşılığında tecrübeli 60 bin asker alımı planlanıyor. Askerler, Krasnador bölgesi, Perm bölgesi, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Inguşetya ve Kalmıkya'dan seçilecek" ifadeleri kullanıldı.

(Bekir Keskin/İHA)

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Kaynak: İHA

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