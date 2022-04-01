Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: "Rusya, Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor" - Son Dakika
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: "Rusya, Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor"

01.04.2022 23:54
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: "Rusya, Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğu iddia edilerek, "Rus işgalciler 4 Nisan'da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor" denildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğu iddia edilerek, "Rus işgalciler 4 Nisan'da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor" denildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 37. gününde devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna ordusunun Rus işgaline karşı direnişi sürüyor. Rusya devletimiz karşısında tüm imkanlarla saldırıyor. Rus işgalciler 4 Nisan'da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor. Bu konu hakkında gerekli yerlere bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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