Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 22 bin 400 asker, 185 uçak, 155 helikopter ve 939 tank kaybettiğini bildirdi.

Rus ordusunun 24 Şubat-27 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu

Açıklamaya göre, Rus ordusu 22 bin 400 asker kaybetti, 185 uçak, 155 helikopter, 939 tank, 2 bin 342 zırhlı araç, 421 top, 149 roketatar sistemi ve 71 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1666 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 207 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.