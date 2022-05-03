Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama Açıklaması

03.05.2022 11:36
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama Açıklaması

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 24 bin 200 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1062 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 24 bin 200 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1062 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-3 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 400 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Rus ordusu, toplamda 24 bin 200 asker kaybetti ve (Rus ordusundan) 194 uçak, 155 helikopter, 1062 tank, 2 bin 567 zırhlı araç, 475 top, 162 roketatar sistemi ve 80 hava savunma sistemi imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Rus güçleri, 1843 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 291 insansız hava aracını da yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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