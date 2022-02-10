Ukrayna gerginliği devam ederken Rusya'dan meydan okur gibi tatbikat! S-400'leri aktif ettiler - Son Dakika

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Ukrayna sınırındaki gelişmeler nedeniyle Rusya-Avrupa arasındaki gerilimin zirveye ulaştığı dönemde Rusya ve Belarus'un planladığı dev Tatbikat bugün başladı.

S-400'LER GÖREVE BAŞLADI

Rusya ile Belarus arasında icra edilen "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatının ilk gününde Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'ta bulunan 2 adet S-400 hava savunma sisteminin aktif edildiği duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı S-400 hava savunma füze sistemi birlikleri, Birlik Devleti'nin reaksiyon kuvvetlerinin denetimi sırasında, Brest Bölgesi'ndeki poligonda, Belarus ve Rusya'nın birleşik bölgesel hava savunma sisteminin bir parçası olarak hava savunma görevine başladı" denildi.

TATBİKAT 20 ŞUBAT'TA BİTECEK

Yaklaşık 1 aydır hazırlığı yapılan tatbikat için Rusya, Belarus'a 2 adet S-400 ile Pantsir-S hava savunma füze sistemleri, 12 Rus Su-35 savaş uçaklarının yanı sıra ağır ve zırhlı kara araçları sevk etmişti. Belarus ile Rusya'nın ortaklaşa başlattığı tatbikatın 20 Şubat'ta sona ermesi bekleniyor.

30 BİN ASKER UKRAYNA SINIRINDA

Moskova gerçekleşecek tatbikat için Belarus'a 30.000 asker, S-400 füze sistemi ve çok sayıda savaş uçağı sevk etti. Uydu görüntüleri söz konu su donanımın çoğunun Ukrayna sınırına yakın yerlere taşındığını gösteriyor.