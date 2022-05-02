Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi - Son Dakika

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin yabancı bir televizyon kanalına verdiği demeçte "Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye kırgınım. Durumu böyle şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır." sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"ZELENSKİ, TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYOR"

Büyükelçi Bodnar, "Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımları kasıtlı olarak yazma çabaları Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'ya siyasi desteği için minnettar ve ülkeye yönelik Rus saldırganlığının son bulması ve kalıcı barışın temin edilmesi konusunda Türk Devleti liderinin çabalarını takdir ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vasyl Bodnar

İBRAHİM KALIN GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığındaki Türk heyetinin Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yapılan başarılı müzakerelerin bunun örneğini teşkil ettiğini vurgulayan Bodnar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin savaşta olan Ukrayna'ya insani yardımı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yetim çocuklar ile birlikte ülkemizin diğer vatandaşlarını kabulü son derece değerlidir."

"DUYGUSAL TEPKİ VERDİĞİNİ ANLAMAK GEREKİYOR"

Bodnar, Ukrayna ve Türkiye'nin, küresel güvenlik sisteminin pekiştirilmesi, ikili ticaretin her taraflı geliştirilmesi ve Ukrayna'nın yeniden yapılanması için yoğun etkileşim konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'da yapmaya devam ettiği cinayetler, suçlar ve yıkımlar kapsamında Ukrayna toplumunun işgalci devlet ile ilgili paylaşılan bilgilere son derece duygusal tepki verdiğini anlamak gerekiyor. " ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Ukrayna topraklarına barışın bir an önce geri dönmesi dileğinde bulundu.