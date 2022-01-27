Ukrayna gerilimi ele alındı - Son Dakika

Ukrayna gerilimi ele alındı

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin ele alındığı belirtilerek, "Gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur" denildi.

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 4 saat 45 dakika süren toplantının ardından 5 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride, 2021 yılında milli güvenlik bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadı ve sosyal gelişmelerin tüm yönleriyle değerlendirildiği, 2022 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel sınamalar ve bu çerçevede yürütülecek faaliyetlerin müzakere edildiği belirtildi. Ayrıca, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında 'azim, kararlılık ve başarıyla' icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerginliğin ele alındığı aktarılan bildiride, "Gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur" denildi.

Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulan mekanizmaların ve sarf edilen gayretlerin Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere, tarafların yapıcı ve samımı çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önemin vurgulandığı bildiride, "Uluslararası hukuku pervasızca ihlal eden ve çarpıtan, antlaşmalar hilafına adaları silahlandırmayı ısrarla sürdüren Yunanistan, diyalog ve iş birliği çağrılarımıza samimiyetle karşılık vermeye davet edilmiş; Ege ve Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizin korunması hususundaki kararlılığımız tekraren hatırlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,