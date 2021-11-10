Ukrayna, göçmen krizi nedeniyle sınır güvenliğini artırıyor - Son Dakika

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Belarus üzerinden gelen göç dalgası nedeniyle sınır güvenliğinin artırılacağını duyurdu.

Belarus üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan binlerce göçmenin Polonya ve Litvanya sınırında bekleyişi sürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy düzenlediği basın toplantısında, Belarus üzerinden gelen göç dalgasının ülkelerine sıçramaması için sınırlardaki güvenliği artıracaklarını duyurdu. Monastırskiy, "Bugün Belarus ile olan sınır bölgelerimizde güvenliği artırma kararı aldık. Bölgeye jandarma ve polis ekiplerinden oluşan kolluk kuvvetleri sevk edilecek. Kanun dışı göçmen dalgasına hazır olacağız ve cevabımız kanun çerçevesi içerisinde sert olacaktır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Ukrayna'nın Belarus ile bin 84 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. - KİEV