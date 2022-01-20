Ukrayna görüşmelerinin İstanbul'da yapılması için temaslar sürüyor - Son Dakika

Türkiye, Ukrayna- Rusya sınır hattındaki gerilimin düşürülmesi amacıyla tarafların İstanbul'da bir araya gelmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili Türkiye'nin ilgili taraflarla görüşmeleri devam ediyor.

Türkiye'den bir heyetin dün temaslarda bulunduğu Kabil'de, Taliban'la havalimanının iç güvenliğinin işletmeciler tarafından, dış güvenliğinin ise Taliban tarafından sağlanması konusunda mutabakata varıldı. İşletmenin maliyet hesaplamaları konusundaki çalışmalar ise ilerliyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığı öğrenildi.

Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken, Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.

Ukrayna-Rusya sınır hattındaki gerilimin düşürülmesi için devrede olan Türkiye, çatışmayı önleme ve diyaloğu artırmak için net bir tutum sergiliyor.

Minsk toplantılarının İstanbul'da yapılması için Türk yetkililer ilgili taraflarla temaslarda bulunuyor.

Öte yandan, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets'in Ankara ziyaretinde, Türk tarafı Estonya'da faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Hayrettin Bahşi'nin iade edilmesini istedi.