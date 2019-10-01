Son Dakika Haberleri: "Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı" iddiası
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"Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı" iddiası

13 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesine, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesine, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığı iddia edildi.

Amerikan yayın kuruluşu Wall Street Journal, bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde, Bakan Pompeo'nun Trump ve Zelenskiy arasında yapılan görüşmede yer aldığını öne sürdü.

Pompeo'nun, söz konusu telefon görüşmesine ilişkin, geçen hafta yaptığı bir değerlendirmede, kendisinin de görüşmeye katıldığını bilerek sakladığı vurgulanan haberde, Meclis soruşturmasının Pompeo'yu zora sokacağı belirtildi.

Trump'a azil soruşturması

Wall Street Journal gazetesi, 20 Eylül Cuma günü, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, bu iddia üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu görüşmede Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini savunarak, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Öte yandan, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, söz konusu görüşmeye ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ifadeye çağırdı.

Meclis komitelerden yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'ya 9 Eylül'de gönderilen mektuplarda Ukrayna görüşmesine ilişkin belgeleri 16 Eylül'e kadar teslim etmesi talebinin iletildiği ancak Pompeo'nun bu talebe yanıt vermediği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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