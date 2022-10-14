Ukrayna ordu su tarafından Rus güçlerinden geri alınan İzyum kentinde enkaz haline gelen Rus zırhlıları, AA tarafından görüntülendi. İzyum'da şiddetli çatışmalar sonucu zarar gören altyapı dolayısıyla kente elektrik, gaz ve su verilemiyor. Bölge sakinleri, yaklaşan kış öncesinde hasar görmüş evlerini tamir etmeye, eşyalarını toparlamaya ve bahçelerini temizlemeye çalışıyor. Bazılarıysa küçükbaş hayvanlarına yaptıkları barınaklarla kışlık et, yumurta ihtiyacını karşılamak için şimdiden tedbir alıyor.

Kaynak: AA

Ukrayna, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna güçlerince geri alınan İzyum'da enkaza dönen Rus tankları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.