Ukrayna: Gün içinde 4 bin 676 sivil güvenli bölgelere çıkarıldı - Son Dakika
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Ukrayna: Gün içinde 4 bin 676 sivil güvenli bölgelere çıkarıldı

07.04.2022 23:14
Ukrayna: Gün içinde 4 bin 676 sivil güvenli bölgelere çıkarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 676 sivilin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 676 sivilin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Vereşçuk, düzenlediği brifingde, 7 Nisan'da insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerin ablukası altındaki Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 256 sivilin otobüsler ve kendi araçlarıyla Zaporojiya'ya geçtiğini bildiren Vereşçuk, Luhansk eyaletinin farklı şehirlerinden de 1420 kişinin güvenli bölgelere ulaştığını belirtti.

Vereşçuk, gün içinde toplam 4 bin 676 sivilin tahliye edildiğini, tahliyelerin yarın süreceğini kaydetti.

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Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Gün içinde 4 bin 676 sivil güvenli bölgelere çıkarıldı - Son Dakika


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