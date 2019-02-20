Son Dakika Haberleri: Ukrayna Güvenlik Servisi (Sbu) Başkan Yardımcısı: "Rusya Seçimlerde Karışıklık Çıkarmayı Planlıyor"

Ukrayna Güvenlik Servisi (Sbu) Başkan Yardımcısı: "Rusya Seçimlerde Karışıklık Çıkarmayı Planlıyor"

1 saat önce

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Viktor Kononenko, Rusya'nın 31 Mart tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkede karışıklık çıkarmaya hazırlandığını söyledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (Sbu) Başkan Yardımcısı:
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Viktor Kononenko, Rusya'nın 31 Mart tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkede karışıklık çıkarmaya hazırlandığını söyledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Viktor Kononenko, 31 Mart'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklamada bulundu. Kononenko, SBU'nun, Ukrayna'da yapılacak seçimler sırasında ülkede karışıklık çıkarmayı planlayan ve Rus gizli servisi tarafından kontrol edilen bir grubun tespit edildiğini duyurdu.

Kononenko, Rus gizli servisleri tarafından kontrol edilen "Beyaz Başlıklılar" adlı radikal grubun, seçimlerin ilk turundan sonra Ukrayna genelinde devlet binalarını işgal etmeyi, kitlesel protesto düzenlemeyi ve sokak çatışmaları çıkarmayı planladıklarını iddia etti.

"Beyaz Başlıklılar" adlı grubun liderlerinden Yevgeniy Morinets'in gözaltına alındığını bildiren SBU Başkan Yardımcısı, Rusya tarafından desteklendiği öğrenilen bu kişinin, Ukrayna'da 31 Mart seçimleri günü "Meydan protestoları" başlatma hazırlığında olduğunu bildirdi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşı Korkutan Uyarı: Fiyatlar Tekrar Yükselecek, Soğan 10 Lirayı Görecek Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Rötarlı Hareket Etti

Bahçeli'den 31 Mart Mesajı: İstanbul Yıldırım Gibi Çakar 25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:15:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna Güvenlik Servisi (Sbu) Başkan Yardımcısı: "Rusya Seçimlerde Karışıklık Çıkarmayı Planlıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]