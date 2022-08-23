Ukrayna, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti

23.08.2022 17:16
Ukrayna, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Rusya yönetiminden gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddetti.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Rusya yönetiminden gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddetti.

Danilov, Dugina'nın öldürüldüğü saldırının arkasında Kiev yönetiminin olduğu yönünde Moskova'dan gelen suçlamaya dair Ukrayna televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının arkasında Ukrayna olduğu yönündeki suçlamaları reddeden Danilov, "Biz bu şekilde çalışmayız. Oğullarımız, kızlarımız için daha önemli görevlerimiz var." ifadesini kullandı.

Rusya'da Ukrayna'daki savaşa olan desteğin azaldığı ve bu desteği artırmak için Moskova'nın bir dizi saldırı hazırlığında olduğunu ileri süren Danilov, "Bunu (Dugina'nın öldürülmesi) Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptı ve bizim insanlarımızdan birinin yaptığını öne sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da Rusya'nın suçlamalarına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Saldırının Rus özel servisi arasındaki mücadelenin bir parçası olduğunu öne süren Podolyak, "Rus propagandası kurgusal bir dünyada yaşıyor." cümlesini kullandı.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

FSB, Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

YORUMLAR
500
Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina için cenaze töreni (1) Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina için cenaze töreni (1)
Kaynak: AA

Darya Dugina, Ukrayna, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 23:11:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement