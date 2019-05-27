Son Dakika Haberleri: Ukrayna güzellik kraliçesi Köyceğiz'de çamur banyosu yaptı

Ukrayna güzellik kraliçesi Köyceğiz'de çamur banyosu yaptı

5 saat önce

UKRAYNA 2017 güzellik kraliçesi Anastasiia Lenna, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Sultaniye Kaplıcaları'nda çamur banyosu yaptı.

Ukrayna güzellik kraliçesi Köyceğiz'de çamur banyosu yaptı, System.String[]
UKRAYNA 2017 güzellik kraliçesi Anastasiia Lenna, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Sultaniye Kaplıcaları'nda çamur banyosu yaptı. Şifalı olduğuna inanılan çamurla vücudu kaplı halde güneşlenen ünlü top model, bölgenin tanıtımı için kısa film çekeceğini söyledi.
İstanbul'da yaşayan Ukrayna güzellik kraliçesi Anastasiia Lenna, yakın arkadaşı Serkan Olgun'un davetlisi olarak Muğla'nın Dalaman ilçesine geldi. Çevreyi gezip Dalyan Kral Mezarları'nı gören ünlü top model Lenna'nın sonrası durağı ise Köyceğiz ilçesi oldu. Lenna, Köyceğiz'deki Sultaniye Kaplıcaları'nda çamur banyosu yaptı. Şifalı olduğuna inanılan çamura bulanmış halde güneşlenen Lenna, Türkiye'yi çok sevdiğini belirtip, " Antalya'da yazlık evim var. Bu bölgeyi çok seviyorum. Ukraynalılar ve Rusların bölgeyi tanımalarını istiyorum. Bu bölgenin tanıtımı için kısa film çalışmalarım var. Daha da çekimlerimiz olacak. Türkiye'yi çok seviyorum. Burası benim ikinci vatanım" dedi.
5 dil bilen Anastasiia Lenna, Türkiye'de daha önce kadına yönelik şiddete karşı yapılan birçok etkinlikte de yer almıştı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:02 Kaynak: DHA
Muğla, Köyceğiz, Ukrayna, Magazin
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